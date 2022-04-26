Путін – це міль, готова вбити всіх: як будувалася його недоімперія на крові

Все-таки сиджу і думаю про етапи нашого "великого шляху". Як це розпочалося. Перед тим, як закінчитися цим.

Кривавий шлях тирана: початок

Ось єльцинська "сім'я" обрала спадкоємцем сірого ґебіста. І ось нормальні люди, виходить, що відразу поділилися.

До теми Окупанти почали випалювати мирне населення Луганщини пекельною зброєю

Ось Нємцов і Ко до певного часу вважали, що з цієї сірятини можна щось там зліпити. На щось людське розраховувати.

А ось Єгор наш Яковлєв одразу сказав, що це – катастрофа. Що ґебіст – це за визначенням кат. І ви на нього подивіться. Це міль-кат. Ну, він так не говорив, саме так. Це я описую, як ми в принципі разом із Єгором одразу бачили Путіна.

Жорстока міль. Дуже швидко вона проявилася в історії з "Курськом". Вона потонула. Посмішка. Немає жалю. Нічого немає. Емоційно порожній. Вербально зроблений.

Потім людей убили своїх у "Норд-Ості". Не підказавши лікарям, який газ використали. Потім найстрашніший удар по нирках і серцях. Беслан. Жодних переговорів. "Почався штурм". І все. Все всередині впало. Діти. Сотні дітей. Приречені на смерть. Тому що жодних переговорів. Тому що я так вирішив. Вони загинуть. Але Масхадов стане рятівником.

Своїх не шкодував, українців – тим паче

У топку. Сотні життів своїх – у топку. Чому ми всі думали, що він візьме і не пустить у ту саму топку життя чужих, українців? Не кажучи вже про тисячі життів російських солдатів? Чому ми всі так думали? Цього не розумію.

Бо вони "безкровно" забрали Крим? Тому що вони категорично заявляли, що "нас там (на Донбасі) немає"? Ми всі знали, що вони там були. Але, може, ми думали, що вони цього соромляться? І тому не полізуть далі? Чи не вбиватимуть українців? Чому ми так думали? Україна, яка продовжувала торгувати з ними усі 8 років з окупації Криму. Європа, яка займалася тим самим. Америка, яка їх приймала та визнавала. І ми всі, що там мешкали.

Радимо Два місяці війни в Україні: чого досяг Путін

Ми всі думали, що так, є Путін, який без душі та без серця. Але є решта світу, за який у Путіна вистачає раціо, щоб триматися. І він начебто не хоче його втрачати. І ми всі вірили, що він тому не піде на нові та нові вбивства. Масові. Що він залишиться "в рамках". Жахливих рамках окупованого Криму та окупованого Донбасу, але ми всі вірили, що ось у цих рамках він якось законсервується, вгамується.

І світ якось продовжуватиме з ним співпрацювати. І ми якось продовжуватимемо жити і працювати в Росії, думаючи, що Путін – він паралельний країні. Хоч би якійсь її частині. Усі думали, що з ним якось так можна. А виявилося, що – ні. Ні. Ні. Убив своїх – убив чужих – уб'є всіх. Усіх. Зрозумійте. Усіх. Якщо не зупинити. Я не знаю, як. Але ж усіх. Якщо не зупинити.

Важливе – Жданов припустив, що Росію може охопити серйозна політична криза: дивіться відео