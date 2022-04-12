Путін цинічно заявив австрійському канцлеру, що "було б краще, якби війна скоріше закінчилася"

Під час візиту до Росії, австрійський канцлер Негаммер зустрівся із Путіним. Під час їхньої розмови президент Росії заявив, що "було б краще, якби війна скоріше закінчилася".

Наразі невідомо, що саме цією фразою хотів донести Путін. Сам Негаммер зазначив, що зміст цих слів був двозначним.

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Російські війська продовжують мобілізовуватися

За словами канцлера, путінська репліка могла сигналізувати про те, що очільник держави-агресорки готовий до мирних переговорів. Водночас це може бути свідченням, що він готує жорстокий напад на Донбас.

Негаммер зазначив, що Росія діє за найцинічнішим сценарієм, заперечуючи свої звірства та ігноруючи санкції Європи. Проте не варто недооцінювати Путіна, який веде війну на Донбасі з 2014 року.

У нас не може бути ілюзій: президент Путін повністю прийняв логіку війни і діє відповідно… От чому я вважаю, що так важливо постійно зіштовхувати його з фактами війни,

– заявив канцлер після 75-хвилинної зустрічі з Путіним.

Крім цього, австрійський канцлер наголосив, що російські сили мобілізуються для великомасштабного наступу на Донбас.

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