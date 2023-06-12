Пив шампанське і філософствував про обстріл Шебекіно: майстер-клас лицемірства від Путіна

Російський диктатор країни-терориста Володимир Путін з келихом ігристого вина заявив, що Україна нібито б'є по гуманітарних і житлових об'єктах. Той лицемірно дивувався своїм пропагандистам на камеру, мовляв, такі дії не мають військового сенсу.

Свій цинізм Путін проявив під час спілкування з лауреатами держпремій після вручення медалей у Кремлі до Дня Росії. Відповідне відео його брехливих заяв поширили російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Я зараз не говоритиму про причини, про те, про це, вдаватися в політичні нетрі. Але навіщо, прямо скажемо, противник б'є по житлових кварталах? Заради чого? Навіщо? У чому сенс? По гуманітарних об'єктах. Дивовижно просто. Військового сенсу немає жодного,

– бідкався нещасний Путін.

Зауважимо, що на кадрах видно, що свою цинічну промову президент Росії виголошує з келихом ігристого вина в руці та з легкою посмішкою.

Путін робив це із таким спокійним обличчям і щирим переконанням, що його співрозмовники мають повірити у його маячню. Він продовжував повторювати, що ЗСУ, попри повну відсутність сенсу таких дій, бомблять житлові райони.

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Майстер-клас цинізму

Нагадаємо, що саме російська армія знищувала житлові квартали Шебекіно під час протистояння з Російським добровольчим корпусом бійцями "Легіону Свободи".

Вже мовчимо про рівень цинізму Путіна, якщо врахувати, що саме він віддає найжорстокіші укази бомбардування українських міст.

Кринжовий день Росії

Узагалі сьогоднішні "святкування" в Росії були максимально дивними. Так, Медведєв знову опублікував свої вологі мрії про взяття Києва. А Дугін запропонував висадити десант у Дніпрі та організувати повстання у Львові.

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