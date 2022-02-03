Путін цього дуже хоче, – Зубов сказав, чи перетягне Росія на свій бік Макрона і Шольца

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц їдуть у Москву на перемовини. Однак Володимир Путін не зможе перетягнути їх на свій бік, хоч і дуже б цього хотів.

Про це в ефірі 24 каналу сказав російський політолог, доктор історичних наук Андрій Зубов. Він запевнив, що представники Німеччини та Франції не поведуться на слова Путіна.

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"Путін цього б дуже хотів. Він для цього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана запросив у Росію і спокушав дешевим газом", – пояснив Зубов.

Він пояснив такі дії тим, що президенту Росії дуже хочеться зруйнувати єдність Заходу, але це неможливо.

Захід зараз єдиний перед обличчям реальної загрози агресії. Поки російські війська стоятимуть з усіх боків України, не варто чекати, що Захід розколеться – це малоймовірно. Андрій Зубов Російський історик, політолог

Зубов: На Заході триває боротьба

Історик назвав Макрона амбіційним – він не дозволить зруйнувати образ найрішучішого борця з путінською експансією.

"Макрон змагається і з німцями, і з Борисом Джонсоном, і з Джо Байденом. Зараз триває боротьба на Заході, хто крутіший у протистоянні російській агресії", – зазначив Зубов.

Він підсумував, що Макрон везе послання Путіну, що його спроби розв'язати проблему силою призведуть до катастрофи не для Європи, а для Росії.

Макрон і Шольц їдуть у Москву

Макрон припустив можливість поїздки у Росію під час відвідин французького міста Туркуен. Варто зауважити, що лише за тиждень Макрон двічі говорив з Путіним про Україну – 28 та 31 січня.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ситуація дуже серйозна й не можна випускати з уваги факт ескалації конфлікту. Він їде до Москви, аби обговорити ситуацію.

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