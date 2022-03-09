Путін – упоротий, але не божевільний

Ми звикли вважати Путіна божевільним. Божевільним кровавим диктатором. Який два роки сидів у бункері й остаточно з'їхав з глузду, читаючи твори російських фашистів і фейкові реляції російських корупціонерів.

Але от американська розвідка каже, що Путін – не божевільний. Упоротий, але не божевільний. Що ж, останні події засвідчили, що ми маємо довіряти розвідці США.

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Хто ж такий Путін

І що ж тоді, вважати Путіна не божевільним? Я готовий. Так-так, я можу допустити, що Путін – не божевільний. Але не поспішайте кидати в мене томатами. В мене є просто інша версія. Єдина логічна версія.

Так от, єдина логічна версія того, що відбувається, при тому, що Путін не божевільний, це… Путін – китайський шпигун. Ну от подумайте, хто зараз виграє? Китай протистоїть Заходу, колективному Заходу, але хоче холодного протистояння і не хоче руйнувати економіку. Китай позирає на Тайвань і думає, чи можна, чи ні повернути силою. Але як перевірити, що можна робити й що ні. Як не втратити, а й ще здобути, наприклад, ресурси.

І тут на арену виходить шахід Путіна, який обтягує себе поясом шахіда з кадирівців і псковських десантників і кидає себе під колеса танку. А Китай стоїть осторонь і думає. Вийде у нього – добре. Тоді можна забирати Тайвань і Захід нічого не зробить. Не вийде? Прикро, але Тайвань почекає, а от дешеві російські ресурси отримати також приємно.

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І далі Путін кидається на Україну, отримує на горіхи від української армії й повний пакет санкцій від колективного Заходу. І це руйнує повністю ту модель економіки, яка була у Росії. Росія летить в прірву і вилітає із цивілізації.

А що її чекає?

Звісно, тільки Китай. Дешеві ресурси, які зможе купувати тільки Китай. І не треба повторювати байки росіян, про те, що зараз ціна на газ і Європа буде плакати. Бо ціна на газ на ринку в Європі може вилітати до 3500 доларів, але Китай купує при цьому газ за фіксованими цінами. Менше ніж 200 доларів. І зараз буде продовжувати це робити за такими ж цінами, але чим далі, тим більша доля російських ресурсів буде продаватися саме туди.

Те саме буде з російською нафтою. Бо Китай буд єдиним покупцем. І зможе максимально викручувати руки.

Дії Путіна – на руку Китаю / Фото Getty Images

Що буде з великим російським бізнесом?

Вони всі йдуть услід російському кораблю. До банкрутства. А далі ці корпорації мають бути викуплені державою. Але у російської держави грошей немає. Не буде вже. А будуть тільки юані. Китайці й викуплять. За безцінь.

В результаті російська економіка стане китайською економікою. Плюс всі цивілізовані бренди підуть, а замість них прийдуть китайські. Більше китайського експорту. Китайські виробники знову щасливі. Тим більше, що у них буде дуже багато дешевої російської робочої сили. Чудово.

Що буде із російською фінансовою системою? Рішення Центрального Банку Росії свідчить, що вони побачили глобальний розмір триндецю. Хто прийде туди? Юань. Один великий юань.

І все це не скасовує того, що перетворення Росії на фашистську бідну диктатуру рано чи пізно призведе до розпаду імперії.

Чому Китай підтримує Росію

А хто буде підбирати її шматки? Правильно, Китай. Не Захід, якому сто років снилася та Росія, і все, що намагався зробити Байден, це переконати Путіна поводитися чемно і долучитись до протистояння з Китаєм. Ні, Китай забере все. А роботу за нього робить Путін. Всю брудну роботу.

Звісно, Китай зараз тому і підтримує Росію. Підтримує її політично у світі. Повторює тези про злих бандерівців і т.д. Китай підштовхує Росію до прірви. Бо вона йому там, на дні, і потрібна. І не бачити цього у Росії неможливо.

Міг би не божевільний диктатор в один день зробити свою країну такою слабкою і віддати своєму сусіду. Хіба що він дуже-дуже дурний. Або китайський шпигун. Отже, насправді, якщо зараз росіяни шукають привід задушити божевільного диктатора, зробити переворот чи щось інше, то в них є залізний привід. Путін руйнує не тільки міста України й життя українців, але і майбутнє Росії. За таке не тільки можна, але й треба табакеркою по голові..

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