Путін усім розписав ролі: чому білоруські мігранти – зрежисована вистава Кремля
Джерело:"Pro новини" на 24 каналі
Нинішня мігрантська криза на європейських кордонах Білорусі – це, схоже, лише квіточки. Я так бачу, що все йде до ягідок у вигляді прямого збройного конфлікту.
І Білорусь, і Росія, і Польща та Україна – усі ці держави беруться тепер концентрувати на своїх спільних кордонах додаткові війська. Ви самі розумієте, якщо у спектаклі з першого акту на стіну вивісили рушницю, то це точно означає, що вона обов'язково вистрелить.
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Те, що зараз відбувається на європейських кордонах Білорусі – однозначно зрежисована у Кремлі вистава. Путін усім наперед розписав ролі. Я собі думаю, що постріли на тих кордонах обов'язково пролунають, адже заради цього усе й було задумано…
Світ захищається
Якщо Україна перекинула на білоруський кордон додатково 8 тисяч правоохоронців, то в Польщі рахунок йде вже на десятки тисяч. Вони й армійців туди перекинули, і територіальну оборону за тривогою у прикордонних регіонах підняли.
Так само й в країнах Балтії, які межують з Білоруссю – там оголосили підвищений рівень небезпеки та мобілізували свою армії. Щоправда, армійців в них, самі розумієте, буквально "жменька"…
Водночас у Білорусі на цьому не економлять. Тим паче росіяни перекинули у сусідню їм союзу державу не тільки свої ракетні війська та бронетехніку, а навіть літаки. Тепер вже російські літаки патрулюють польські кордони, причому це бомбардувальники, які здатні нести ядерну зброю.
Принаймні, якщо вірити Лукашенкові. Йому, звісно, збрехати – як мені чаю випити. Однак в цьому разі, думаю, йому можна вірити. Він же ж точно навмисно про ті бомбардувальники та ядерну зброю назагал заявив, адже це ж, як не крути, але сигнал Європі від Путіна.
Путін може бути причетним до ситуації з мігрантами з Білорусі / Фото Getty Images
Про що сигнал від Путіна? Щоб це зрозуміти, спробуймо спрогнозувати подальший розвиток подій.
Що ми нині бачимо
- Десятки тисяч мігрантів, сконцентрованих на європейському кордоні Білорусі.
- Білоруських прикордонників, які їм усіляко сприяють.
Зокрема, білоруські прикордонники допомагають той кордон долати, розрізаючи їм для цього колючий дріт. Відповідно в якийсь момент ситуація там точно перейде межі здорового глузду, звалиться вона у хаос і польські армійці будуть змушені застосувати зброю.
Можливо, для самозахисту. Можливо, їх до цього спонукають ФСБшні провокатори, але тоді вже й білоруси візьмуть до застосування зброї. Офіційно казатимуть, що це, звісно, тільки у відповідь полякам вони стріляли.
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Для чого Білорусі конфлікт
Але навіщо їм таке? Навіщо білорусам на своїх кордонах провокувати збройний конфлікт з Польщею, з країнами Балтії тощо? Так от, це називається – піднімати ставки.
Бо це вони цю всю кашу з мігрантами заварили. Це вони власними руками створили новий коридор потрапляння біженців в Європу. Це вони тих мігрантів своїми літаками звозять з Близького Сходу – афганських біженців від Талібану, іракців, які тікають від громадянської війни в своїй країні, біженців з Курдистану, тих таки сирійців, яким росіяни війну влаштували.
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Вигода Росії
Й оскільки саме вони, росіяни, архітектори цієї кризи, то їм цікаво, щоб вона набула більшого масштабу. Їм цікаво, щоб європейці потім їх вмовляли кризу припинити. Вони з того хочуть отримати певні преференції: чи то банально грошей, чи то зняття європейських санкцій, до прикладу.
І чим більших масштабів буде ця криза, тим більшої платні білоруси і росіяни будуть вправі від європейців вимагати, щоб ту кризу припинити.
До речі, про які гроші мовиться? Це я просто згадав про Туреччину, з якої, я думаю, Путін і запропонував Лукашенкові змавпувати цю мігрантську кризу. Точніше кажучи, саме так Путін і продав Лукашенкові цю ідею з мігрантами зробити.
До чого тут Туреччина
Нагадаю, про що мова. Мільйони сирійців тікають до Європи від війни у своїй країні. Тікають вони, зокрема, до Греції через Туреччину: або пішки, або ж морем.
Прямують з Туреччини до грецького острова Лесбос, який буквально за 15 кілометрів від турецького берега розташований. І там сирійці просять в європейців притулку, від чого ті європейці, звісно, дуже потерпають.
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Біженці їм є чималим клопотом. Щоб перекласти той клопіт на чужі плечі, європейці запропонували Туреччині гроші. Мовиться про мільярди євро фінансової допомоги Анкарі – так вони це назвали, щоб турки сирійців в Європу не пускали, а в себе лишали.
Ердоган погодився, потік мігрантів до Європи через Туреччину буквально в один момент вщух. Іще нещодавно десятки тисяч ломилися до грецьких кордонів, але раптом наче відрізало.
Простими словами, Ердоган на тих біженцях заробляє мільярди, і саме цим, я думаю, Путін і спокусив Лукашенка, коли йому запропонував подібну аферу з мігрантами і в Білорусі провернути.
Лукашенко тепер весь в очікуванні, коли ж ті європейці і йому мільярди євро запропонують, щоб і він тепер мігрантів в Європу не пускав. Такі от мрії і такі пояснення, що ж спонукало Лукашенка це все на своїх кордонах влаштовувати.
Мрії Путіна
Водночас мрії і наміри Путіна з цією міграційною кризою страшніші, адже щойно на білоруському кордоні пролунають перші постріли, як Путін скористається цим приводом "для захисту кордонів союзної держави" і передислокує туди свої війська – тепер вже офіційно.
До слова, підстрелити когось з білоруських прикордонників можуть навіть свої російські ФСБшники навмисно.
Я нагадаю, американці взялися постити знімки з супутників про концентрацію російських військ на українських кордонах, але насправді то не була армія вторгнення в Україну, то є армією вторгнення в Білорусь…
Ось саме цим зрежисована в Кремлі мігрантська криза скінчиться.