Путін усім розписав ролі: чому білоруські мігранти – зрежисована вистава Кремля

Нинішня мігрантська криза на європейських кордонах Білорусі – це, схоже, лише квіточки. Я так бачу, що все йде до ягідок у вигляді прямого збройного конфлікту.

І Білорусь, і Росія, і Польща та Україна – усі ці держави беруться тепер концентрувати на своїх спільних кордонах додаткові війська. Ви самі розумієте, якщо у спектаклі з першого акту на стіну вивісили рушницю, то це точно означає, що вона обов'язково вистрелить.

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Те, що зараз відбувається на європейських кордонах Білорусі – однозначно зрежисована у Кремлі вистава. Путін усім наперед розписав ролі. Я собі думаю, що постріли на тих кордонах обов'язково пролунають, адже заради цього усе й було задумано…

Світ захищається

Якщо Україна перекинула на білоруський кордон додатково 8 тисяч правоохоронців, то в Польщі рахунок йде вже на десятки тисяч. Вони й армійців туди перекинули, і територіальну оборону за тривогою у прикордонних регіонах підняли.

Так само й в країнах Балтії, які межують з Білоруссю – там оголосили підвищений рівень небезпеки та мобілізували свою армії. Щоправда, армійців в них, самі розумієте, буквально "жменька"…

Водночас у Білорусі на цьому не економлять. Тим паче росіяни перекинули у сусідню їм союзу державу не тільки свої ракетні війська та бронетехніку, а навіть літаки. Тепер вже російські літаки патрулюють польські кордони, причому це бомбардувальники, які здатні нести ядерну зброю.

Принаймні, якщо вірити Лукашенкові. Йому, звісно, збрехати – як мені чаю випити. Однак в цьому разі, думаю, йому можна вірити. Він же ж точно навмисно про ті бомбардувальники та ядерну зброю назагал заявив, адже це ж, як не крути, але сигнал Європі від Путіна.



Путін може бути причетним до ситуації з мігрантами з Білорусі / Фото Getty Images

Про що сигнал від Путіна? Щоб це зрозуміти, спробуймо спрогнозувати подальший розвиток подій.

Що ми нині бачимо

Десятки тисяч мігрантів, сконцентрованих на європейському кордоні Білорусі.

Білоруських прикордонників, які їм усіляко сприяють.

Зокрема, білоруські прикордонники допомагають той кордон долати, розрізаючи їм для цього колючий дріт. Відповідно в якийсь момент ситуація там точно перейде межі здорового глузду, звалиться вона у хаос і польські армійці будуть змушені застосувати зброю.

Можливо, для самозахисту. Можливо, їх до цього спонукають ФСБшні провокатори, але тоді вже й білоруси візьмуть до застосування зброї. Офіційно казатимуть, що це, звісно, тільки у відповідь полякам вони стріляли.

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Для чого Білорусі конфлікт

Але навіщо їм таке? Навіщо білорусам на своїх кордонах провокувати збройний конфлікт з Польщею, з країнами Балтії тощо? Так от, це називається – піднімати ставки.

Бо це вони цю всю кашу з мігрантами заварили. Це вони власними руками створили новий коридор потрапляння біженців в Європу. Це вони тих мігрантів своїми літаками звозять з Близького Сходу – афганських біженців від Талібану, іракців, які тікають від громадянської війни в своїй країні, біженців з Курдистану, тих таки сирійців, яким росіяни війну влаштували.

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Вигода Росії

Й оскільки саме вони, росіяни, архітектори цієї кризи, то їм цікаво, щоб вона набула більшого масштабу. Їм цікаво, щоб європейці потім їх вмовляли кризу припинити. Вони з того хочуть отримати певні преференції: чи то банально грошей, чи то зняття європейських санкцій, до прикладу.

І чим більших масштабів буде ця криза, тим більшої платні білоруси і росіяни будуть вправі від європейців вимагати, щоб ту кризу припинити.

До речі, про які гроші мовиться? Це я просто згадав про Туреччину, з якої, я думаю, Путін і запропонував Лукашенкові змавпувати цю мігрантську кризу. Точніше кажучи, саме так Путін і продав Лукашенкові цю ідею з мігрантами зробити.

До чого тут Туреччина

Нагадаю, про що мова. Мільйони сирійців тікають до Європи від війни у своїй країні. Тікають вони, зокрема, до Греції через Туреччину: або пішки, або ж морем.

Прямують з Туреччини до грецького острова Лесбос, який буквально за 15 кілометрів від турецького берега розташований. І там сирійці просять в європейців притулку, від чого ті європейці, звісно, дуже потерпають.

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Біженці їм є чималим клопотом. Щоб перекласти той клопіт на чужі плечі, європейці запропонували Туреччині гроші. Мовиться про мільярди євро фінансової допомоги Анкарі – так вони це назвали, щоб турки сирійців в Європу не пускали, а в себе лишали.

Ердоган погодився, потік мігрантів до Європи через Туреччину буквально в один момент вщух. Іще нещодавно десятки тисяч ломилися до грецьких кордонів, але раптом наче відрізало.

Простими словами, Ердоган на тих біженцях заробляє мільярди, і саме цим, я думаю, Путін і спокусив Лукашенка, коли йому запропонував подібну аферу з мігрантами і в Білорусі провернути.

Лукашенко тепер весь в очікуванні, коли ж ті європейці і йому мільярди євро запропонують, щоб і він тепер мігрантів в Європу не пускав. Такі от мрії і такі пояснення, що ж спонукало Лукашенка це все на своїх кордонах влаштовувати.

Мрії Путіна

Водночас мрії і наміри Путіна з цією міграційною кризою страшніші, адже щойно на білоруському кордоні пролунають перші постріли, як Путін скористається цим приводом "для захисту кордонів союзної держави" і передислокує туди свої війська – тепер вже офіційно.

До слова, підстрелити когось з білоруських прикордонників можуть навіть свої російські ФСБшники навмисно.

Я нагадаю, американці взялися постити знімки з супутників про концентрацію російських військ на українських кордонах, але насправді то не була армія вторгнення в Україну, то є армією вторгнення в Білорусь…

Ось саме цим зрежисована в Кремлі мігрантська криза скінчиться.