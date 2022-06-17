Путін увійде в історію лише завдяки валізам із власним г*мном

Десь за поребриком у великому кабінеті з золотими вензелями карликовий сірий чоловічок зараз роздивляється ці фото.

Народжений повзати літати не зможе

Багато років за ним носять особисту чашку та ємності для сечі та фекалій, а переговори з найближчими соратниками він веде за 30-метровим столом.

Радимо Саботаж на марші: "гарматне м'ясо" кинуло російських командирів і розбіглося по кущах

Скільки б Путін не пнувся бути великим, вписати своє ім'я в історію на рівні чи зі Сталіним, чи з Олександром ІІІ, чи Петром І, на виході – безглуздий пук.

Скільки він не плагіатить риторичні фігури Гітлера і не трясе ядерними боєголовками в ім'я великої історії, світ запам'ятає зґвалтованих дітей, розтерзаних тварин, ботокс, "сіру міль" і валізи з г*мном.



Європейські лідери відвідали зруйнований росіянами Ірпінь / Фото з фейсбуку Тетяни Даниленко



Путін не оминув увагою світлин історичної зустрічі Зеленського з лідерами ЄС / Фото з фейсбуку Тетяни Даниленко



Лідери Італії, Франції та Німеччини здійснили історичний візит до Києва / Фото з фейсбуку Тетяни Даниленко

До теми – пресконференція Зеленського та західних лідерів за підсумками зустрічі: дивіться відео