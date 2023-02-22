Поки Байден був у Києві, у Путіна виявили рецидив серйозного захворювання, – Express

Про погіршення стану здоров'я Владіміра Путіна говорять регулярно. Напередодні стало відомо, що в нього виявили рецидив серйозного захворювання. І це може вплинути на хід війни.

За даними журналістів, які посилаються на інсайдерів з Кремля, у Владіміра Путіна знову серйозні проблеми зі здоров'ям. У російського диктатора виявили рецидив. Тож йому потрібно буде знову пройти лікування на початку березня.

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Путін пройшов черговий медогляд

За даними інсайдерів, проблеми зі здоров'ям у Путіна можуть вплинути на його здатність керувати Росією під час війни проти України. Як зауважив генерал Служби зовнішньої розвідки, "на вихідних Путін пройшов ще один медичний огляд". Зауважимо, що в цей час Байден якраз вирушив до Києва з несподіваним візитом.

Останнє лікування не дало очікуваних результатів, нове, за результатами обстеження, призначене та розпочнеться 5 березня. Це може і, ймовірно, серйозно вплине на плани і рішення президента найближчими днями,

– зауважив він.

Знову зникне з публічного простору

Погіршення стану здоров'я кремлівського диктатора вплине на його можливість з'являтися на публіці. Він не братиме активну участь у різних заходах, коли лікуватиметься. Та й повноцінно не зможе керувати так званою "спецоперацією".

Джерело зі Служби зазначає, що наприкінці 2022 року у зв'язку з проходженням Путіним терапії, йому довелося скасувати низку великих традиційних заходів. А ще президенту Росії довелося відмовитися від більшої частини інформаційного порядку денного.

І хоч під час свого виступу перед Федеральними Зборами Путін безліч разів кашляв і запинався, це не завадило йому маринувати присутніх упродовж майже двох годин.

Генерал раніше теж робив чимало заяв про стан здоров'я Путіна. За його словами, диктатор страждав від "нападів кашлю, запаморочення, порушення сну, болю в животі та постійної нудоти". А ще в нього спостерігалися "прояви симптомів хвороби Паркінсона" та "шизоафективний розлад".

Торік у квітні повідомляли, що Путіна постійно супроводжує онколог. Також ширилися чутки про те, що він намагається покращити стан здоров'я всіма можливими способами. Зокрема, приймаючи ванни на відварах з оленячих рогах.