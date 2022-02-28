Путін вбиває останні цвяхи в домовину відносин з Росією, – мер Чернігова

28 лютого 2022 , 11:11
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Чернігів пережив ще одну важку ніч. Місто бомбили з неба та обстрілювали на землі. Однак місто однозначно переможе ворога.

Моральний стан російських військ та суспільства – жахливий. Із такою заявою зранку 28 лютого виступив мер Чернігова Владислав Атрошенко. 

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Своє звернувся до містян він записав на фоні руїн будівель, які понищили російські окупанти.

Путін вбиває останні цвяхи в домовину дружніх відносин України і Росії,
– підкреслив мер Чернігова. 

"Ми вистоїмо. З нами Бог, за нами правда. Ми переможемо! Слава Україні!", – додав Атрошенко.

Мер Чернігова Владислав Атрошенко звернувся до містян: дивіться відео 

 

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Автор: Тетяна Сукач