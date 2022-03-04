Путін вдався до терористичних методів після невдач військових, – Данілов про обстріл АЕС

Кремль усвідомлює неспроможність досягнути своїх цілей в Україні військовими методами. Тому Путін вдається до неприховано терористичних.

Так прокоментував обстріл Запорізької АЕС секретар РНБО Олексій Данілов.

Важливо Тільки закриття неба може гарантувати, що Росія не битиме по атомних об'єктах, – Зеленський

"Сьогодні вночі путінський режим поставив світ перед загрозою глобальної катастрофи. Російські терористичні війська обстріляли територію Запорізької АЕС – внаслідок чого зайнялася пожежа, і тільки завдячуючи героїчним діям загону ГУ ДСНС України в Запорізькій області вдалось локалізувати небезпеку", – зазанчив Данілов.

Він додав, що ворог усвідолює слабкість власних позицій і з метою виграти час для передислокації та оновлення, наносить інтенсивні авіаційні та ракетно-артилерійські удари по військових та цивільних об’єктах.

У ніч на 4 березня російські окупанти ракетами атакували Запорізьку АЕС. Спалахнула пожежа, але всю ніч вогнеборці не могли дістатися до АЕС через постійні обстріли. Ядерне паливо перебуває у середині реактора. Вогонь на найбільшій АЕС Європи ліквідували о 6:20 4 березня. Під час нічного штурму ЗАЕС загинуло троє українських військових, ще двох поранено.

Якщо ядерний реактор вибухне, катастрофа буде в рази більша, ніж на Чорнобильській АЕС.



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