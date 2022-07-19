путін розпочав з ЄС те саме, що було з Україною

Росія ще більше прикручує газ Європі. Каже, в них форс-мажор. Ну то давно відомо, що в них там з головою форс-мажор, і те не лікується. Європа готується до повного відключення, бо вже зрозуміла, що то не лікується.

За розрахунками ЄС, відключення газопостачання може зменшити ВВП Єврозони на 1,5% у разі найгіршого сценарію під час найхолоднішої зими. На 1,5%, Карл. Це їхній офіційний прогноз. Офіційний найгірший прогноз бюрократів, які зазвичай перестраховуються по повній.

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У росії все буде гірше

Тобто, якби за звичайним сценарієм ВВП ЄС зростало на 2,2%, то у разі суперрадикальних дій Росії на газовому ринку ВВП ЄС може зрости на 0,7%. Але все одно зрости.

Тому дуже тішать усі ці потуги лаврова – мєдвєдєва – патрушева й інших кремлівських божевільних, які погрожують Європі "Кузькіною мамою" і економічним колапсом. Така собі форма імпотенції. При тому, що падіння ВВП Росії буде на порядок більше, а перспективи – на порядок гірші.

І так, це та гра, в яку можна грати лишень один раз. Бо з наступного року ЄС переорієнтується і знайде інші джерела чи то постачання газу, чи то енергії. А от "Газпром" свій газ зможе тільки спалювати, бо немає інфраструктури, куди його подіти.

Тобто газові доходи від експорту майже обнуляться, залишивши тільки мізерний грошовий потік з Китаю, який отримає собі майже безкоштовний газ від продавця, якому нема куди ще продати. Та й зможе купити мізер у порівнянні з ринком Європи. І це все назавжди. Принаймні, допоки живий путін. Великий стратег.

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Війни путіна

Радянський Союз, навіть перебуваючи під певними санкціями, навіть маючи ідеологічне протистояння з НАТО, завжди залишався надійним постачальником газу. Бо, схоже, у кремлівських комуністів було більше клепок у голові, ніж у кремлівських КГБістів.

Спочатку путін вів газові війни з Україною. І Україна скоротила імпорт газу в 5 разів, повністю зупинивши будь-які покупки безпосередньо у "Газпрома". Зараз путін розпочав ту саму історію із цілим ЄС. Із наперед відомим результатом. Геній, кремлівський геній з бункера.

Залишаються тільки нафтові доходи. Але от біда, якщо економіка Європи буде падати і це буде загрожувати рецесією, то впадуть ціни й на нафту. А росія вже продає свою нафту дешевше, ніж робила це до 24 лютого. І подає менші об'єми. А далі більше.

Бо недаремно їздив Байден на Близький Схід. Просто так він би не літав до принца, який любить розпилювати людей, ставлячи себе під удар суспільства у Вашингтоні. За таке він мав щось отримати. І це щось має бути виражено у відсотках збільшення видобутку, як самої Саудівської Аравії, так і ОПЕК. Та й розмови про обмеження ціни на російську нафту не вщухають.

А частка нафтогазових доходів в бюджеті росії при цьому збільшилась вдвічі цього року. Ну, бо імпортних мит більше не збирається, бо якось імпорту не стало. Та й споживання, а значить і податки на нього, в росії падають. Ну, бо не має народ-бурундук активно ходити у магазини. У православному Ірані так не заведено.

Таким чином росія, роблячи боляче комусь, тій смій Європі, у будь-якому разі робить собі на порядок більш болючіший удар. Але, певно, то і є та сама загадкова руська душа.

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