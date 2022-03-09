Путін вибудував війну з Україною на 4 позиціях, які виявились хибними
9 березня 2022 , 01:08Читать новость на русском
Джерело:NPR
Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що вторгнення Росії в Україну далеко не виправдало очікувань Володимира Путіна.
Також Бернс був послом США в Росії з 2005 по 2008 рік. Він переконаний, що перед початком повномасштабного нападу Путін керувався 4 позиціями.
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4 помилкові припущення Путіна
Директор ЦРУ сказав, що Путін засновував свою війну на чотирьох помилкових припущеннях:
- він думав, що Україна слабка,
- він вважав, що Європа відвернеться і не дасть жорсткої відповіді,
- він думав, що російська економіка готова протистояти санкціям,
- він вважав, що російська армія справді модернізована й ефективно боротиметься.
Він помилявся по всіх пунктах,
– зауважив Бернс.
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