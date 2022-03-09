Путін вибудував війну з Україною на 4 позиціях, які виявились хибними

9 березня 2022 , 01:08
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Джерело:

NPR

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що вторгнення Росії в Україну далеко не виправдало очікувань Володимира Путіна.

Також Бернс був послом США в Росії з 2005 по 2008 рік. Він переконаний, що перед початком повномасштабного нападу Путін керувався 4 позиціями.

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4 помилкові припущення Путіна

Директор ЦРУ сказав, що Путін засновував свою війну на чотирьох помилкових припущеннях:

  • він думав, що Україна слабка,
  • він вважав, що Європа відвернеться і не дасть жорсткої відповіді,
  • він думав, що російська економіка готова протистояти санкціям,
  • він вважав, що російська армія справді модернізована й ефективно боротиметься.

Він помилявся по всіх пунктах,
– зауважив Бернс.

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Автор: Анастасія Кушпіт