Путін вибухнув потужним фонтаном через пропозицію Зеленського

Ви звернули увагу, яким потужним діарейним фонтаном вибухнув Путін у відповідь на президентський законопроєкт про корінні народи України?

Навіть не утримався від паскудних антисемітських жартів, що для навіть для такого відморозка – ту мач. І не цікавить Путіна, що термін "корінні народи" закріплений у відповідній Декларації ООН.

За темою Путін сів у калюжу, коментуючи законопроєкт Зеленського, – російський журналіст Яковенко

А в самій Росії з 1999 року діє федеральний закон про гарантії прав корінних малочисельних народів Росії. Головне – покамлати про неіснуючу дискримінацію та утиски "русскіх".

Чекаю на хвилю унісонів серед в*тних опініон-мейкерів. Дуже зручний момент для ідентифікації.

Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкт "Про корінні народи України" / Фото 24 канал

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Ну, а на місці євреїв, які мешкають у Росії, я б напружився, адже такий махровий чорносотенний "гумор" з вуст президента – дуже поганий знак.

Путін гостро відреагував на пропозицію Зеленського / Фото 24 канал