путін у відчаї, тому хапається навіть за такі соломинки, як Шредер, – Піонтковський

Колишній бундесканцлер Герхард Шредер наприкінці липня побував у москві, де зустрівся з владіміром путіним. Експерти вважають, що путін розчарувався в європейських лідерах і у відчаї хапається за таких персонажів, як Шредер.

Про це сказав російський публіцист Андрій Піонтковський під час трансляції на ютубі. Він наголосив, що очевидно – росія боїться українського контрнаступу.

До теми Друг путіна Шредер виступив за запуск "Північного потоку-2" і передав російські пропозиції

За його словами, під час зернових переговорів в Стамбулі російська сторона намагалася внести в пакет домовленостей пункт про припинення вогню щонайменше в районі Херсону.

Основною задачею путіна на сьогодні є використання всієї своєї агентури на Заході, весь свій вплив та свої погрози, шантаж тощо,

– відповів Піонтковський.

Він наголосив, що все це показує, наскільки у відчаї путін потребує цього перемир’я. Навіть ця скандальна деталь це підкреслює.

"За день до візиту Ердогана він витягнув звідкись скомпроментовану свою німецьку "проститутку" – колишнього канцлера Герхарда Шредера. Його ім'я – мем продажності і ганебного прислуження путіну західно-європейських еліт", – зазначив публіцист.

Він зауважив, що Шредер як державний діяч приїхав виступати в Москву, говорив, що “справді треба досягнути перемир'я та припинення вогню”, і говорив все як за путінською методичкою.

Це викликало обурення українців та сміх в Європі, що путін змушений хапатися за такі соломинки, як Шредер. Це показує, наскільки він у відчаї,

– наголосив Піонтковський.

Дивіться трансляцію Андрія Піонтковського на ютубі:



До слова, експерти запевняють, що росія зараз відчайдушно намагається "зберегти обличчя" й тому вкидає в інформаційний простір своїх агентів впливу, таких як Шредер.

Його завдання – дати всім зрозуміти, що це не росія просить про мир, а Шредер від імені Європи чи умовних німецьких промисловців просить росію.

Відео до теми – Давидюк вважає Шредера таким собі "Медведчуком" у Німеччині