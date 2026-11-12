Жодних "сірих зон": Путін зробив категоричну заяву про лінію розмежування

Російський диктатор Володимир Путін виступив проти створення так званих "сірих зон" між Україною та Росією. Він заявив, що такий підхід нібито не дозволить досягти тривалого миру.

Про це Путін заявив під час зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Москві.

Чому Путін виступив проти "сірих зон"?

Російський диктатор стверджує, що українська сторона порушує питання створення "сірих зон", однак Москва не підтримує таку ідею.

За його словами, для Росії існує лише одна лінія розмежування з Україною – державний кордон.

Ми знаємо, що українська сторона порушує питання так званих сірих зон. І це, як я вже казав, завжди буде яблуком розбрату. Для нас існує лише одна лінія розмежування – лінія державного кордону,

– заявив Путін.

Він додав, що в такому разі обидві сторони матимуть чітке розуміння, де проходить лінія розмежування.

На думку російського диктатора, різне трактування статусу "сірих зон" може призвести до нових суперечок і зробити будь-які домовленості нестабільними.

Як тільки ми втягуємося в міркування про "сірі зони", які трактуються по-різному, одразу починаються суперечки та нестабільність будь-яких домовленостей. Ніякого тривалого миру не буде,

– заявив він.

Що відомо про переговори Росії та США?

Нагадаємо, 12 листопада Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з Володимиром Путіним у Москві. Сторони обговорювали результати тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі щодо завершення війни.

Під час переговорів російська делегація, за повідомленнями ЗМІ, відмовилася обговорювати припинення вогню, територіальні питання, енергетику та безпеку в Чорному морі.

Натомість увагу зосередили на майбутній архітектурі безпеки Європи.

Представник української делегації Давид Арахамія зазначав, що переговори були складними через позицію російської сторони. Водночас він повідомив про певний прогрес у діалозі та можливість пошуку рішень до початку наступного року.

Раніше Володимир Зеленський наголошував, що російський диктатор живе в іншій реальності та поширює неправдиві заяви про реальний стан справ на фронті.