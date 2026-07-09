Попри пропозиції зупинитися по лінії фронту: Путін готує нову ескалацію у війні, – Reuters

Російський диктатор Володимир Путін налаштований продовжувати війну проти України. Москва відкидає ідею переговорів із Києвом, ймовірно готуючись до ще більшої ескалації.

До того ж, останні українські удари по російських нафтопереробних заводах і портах нібито лише зміцнили переконання очільника Кремля в продовженні війни. Про це йдеться в матеріалі інформаційної агенції Reuters, яка посилається на 3 джерела, обізнані в ситуації.

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Чи налаштований Путін на продовження війни?

Попри заяву президента США Дональда Трампа про те, що Путін нібито хоче завершити війну і мирне врегулювання стало ближчим, джерела Reuters стверджують протилежне.

За їхніми словами, очільник Кремля залишається зосередженим на захопленні всієї території Донецької області, яка досі перебуває під контролем України. Одне з джерел повідомило, що Путін відкинув пропозиції своїх радників щодо можливого припинення вогню по нинішній лінії фронту.

Інший співрозмовник вважає, що Кремль переконаний у можливості найближчим часом повністю окупувати Донбас. Речник Кремля, Дмитро Пєсков, заявив, що Росія нібито готова до мирного врегулювання, однак має достатньо ресурсів для продовження так званої "спеціальної військової операції".

Як реагують Київ та військові експерти?

В Офісі президента України, коментуючи матеріал Reuters, зазначили, що українська розвідка вже кілька місяців фіксує підготовку Росії до подальшого розширення війни, а не до переговорів. За даними Києва, Кремль може готувати нові наступальні операції або навіть провокації проти інших європейських держав.

Частина західних військових аналітиків вважає, що для повного захоплення Донбасу Росії доведеться оголосити масштабну мобілізацію, однак Путін уникає такого кроку через його непопулярність усередині країни.

Водночас у російському експертному середовищі дедалі частіше лунають заклики до ескалації, зокрема до ударів по військових об'єктах країн НАТО. Аналітик Королівського інституту об'єднаних служб Джек Вотлінг припускає, що Москва може вдатися до обмежених атак або провокацій проти окремих держав Альянсу, щоб посіяти розбіжності щодо відповіді НАТО.

Українські удари по нафтобазах, портах та інших логістичних об'єктах Росії вже спричинили серйозні перебої з паливом, що дедалі відчутніше впливають на російське населення. За інформацією Reuters, це викликає роздратування у Кремлі та посилює прагнення Путіна відповісти ще жорсткіше.

За останній тиждень російські війська здійснили кілька масованих атак по Україні із застосуванням ракет і безпілотників. Сам Путін заявив, що після українських ударів по російській енергетичній інфраструктурі Москва має намір створити вздовж кордону так звану "зону безпеки", для чого планує захопити додаткові українські території.

Колишній посадовець Міноборони Росії Андрій Ільницький у своїй колонці для "Коммерсанта" припустив, що наступним етапом ескалації можуть стати удари по десятках українських промислових об'єктів, а згодом – і по військовій інфраструктурі НАТО в країнах Балтії та Румунії, а також по європейських підприємствах, які виробляють озброєння для України.

Попри чисельну перевагу, російські війська цього року просуваються повільніше через ефективне застосування українських безпілотників. Основні бої тривають поблизу Костянтинівки на Донеччині. Хоча Путін заявив про її захоплення, українська сторона цю інформацію спростувала.

За словами одного зі співрозмовників Reuters, для Путіна встановлення повного контролю над Донбасом стало питанням принципу, адже йому потрібна хоча б одна відчутна військова перемога.

До речі, раніше подібну думку про небажання Росії вести мирні переговори писали також у Financial Times. Там зазначили, що окупанти будуть намагатися досягти своїх цілей ще щонайменше до лютого 2027 року.