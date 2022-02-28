Путін відправляє російських дітей вбивати українців: відео з допиту

Російський диктатор відправляє юних дітей на війну з українцями. Незрозуміло в цій ситуації лише те, чому їхні матері ще досі мовчать.

У мережі з'явилося чергове відеопідтвердження того, що Путін відправляє російських дітей в Україну. На своїй сторінці в фейсбуці його опублікувала Тетяна Руденька.

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Путін відправляє російських дітей на війну

На відео можна побачити чергового російського солдата, який потрапив в полон. Одразу ж помітно, що це юний хлопець, який навряд чи був готовий до повноцінних військових дій. Наш військовий відзначив, що російський полонений молодший за його сина, якому 26 років. На жаль, точний вік цього окупанта досить важко почути. Також, здається, полонений російський солдат був дуже голодний в той момент.

У дописі до свого відео Тетяна зазначила, що Путіну однаково кого відправляти на смерть. Також вона звернулася до російських матерів:

Я досі не можу зрозуміти, чому мовчать десятки тисяч матерів в росії… Вам не шкода своїх дітей?!!!

Дивіться відео з полоненою російською дитиною

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