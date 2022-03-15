Путін відправляє на війну в Україну вже й 19-річних

Друга з-поміж найсильніших армій світу складається з ще вчорашніх школярів. Принаймні про це свідчить те, що в Україну відправляють воювати 19-річних.

У телеграм-каналі "Ищи своих" виклали фото документів двох російських військових. Кожен із них – 2002 року народження.

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Один із російських військових не дожив до 20-річчя кілька днів

Світлинами документів також поділився Олексій Гончаренко. Він висловив своє приголомшення тим фактом, що воювати проти України приїхали зовсім юні хлопці.

Ці хлопці навіть не знали, що таке жити у важкі 90-і, а вже стали мертвими російськими солдатами в Україні,

– написав Гончаренко.

Водночас він не знімає відповідальність з хлопців за те, що вони поповнили лави російських найманців. Просто його щиро здивувало те, що хлопцям, які тепер відправляться до своїх матерів хіба в пакетах, було усього 19 і 20 років.



Воювати проти України відправляють ще юних хлопців / Фото з телеграм-каналу "Ищи своих"



Воювати проти України відправляють ще юних хлопців / Фото з телеграм-каналу "Ищи своих"

Вакуменко Данило Євгенович, до слова, до свого 20-річчя не дожив лічені дні. 20 березня він мав би святкувати свій день народження.

до слова, до свого 20-річчя не дожив лічені дні. 20 березня він мав би святкувати свій день народження. А от Шурманов Олександр Вадимович свій останній день народження відзначив 4 лютого.

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