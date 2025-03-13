Путін заявив, що Росія ставитиметься до українських військових на Курщині як до терористів

Російський диктатор Владімір Путін відвідав Курську область. Під час спілкування з окупантами він зробив цинічну заяву щодо українських військових.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Що заявив Путін про військових ЗСУ

Пропагандистські ресурси 12 березня повідомили, що російський диктатор Владімір Путін відвідав військовий командний пункт у Курській області. Це була перша поїздка очільника Кремля на Курщину після того, як ЗСУ у серпні 2024 року почали операцію на цих територіях.

Під час візиту Путін зустрівся з російськими офіцерами та зробив низку цинічних заяв. Так, російський диктатор наголосив, що потрібно звільнити усю Курську область та "подумати про створення зони безпеки вздовж державного кордону".

Ба більше, російський диктатор почав вимагати, щоб українських військових, які ведуть операцію на території Курської області, вважали терористами. Відтак, Путін поширив наратив, що "до всіх полонених треба ставитись гуманно, але іноземні найманці не підпадають під дію Женевської конвенції".

Після візиту Путіна у Курську область стало відомо, що російські військові, ймовірно, розстріляли щонайменше 5 українських військовополонених. У мережі поширили кадри з воєнним злочином.

Ймовірно, українських військових могли розстріляти в селі Козача Локня на Курщині.