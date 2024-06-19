Нормальна потреба, – МЗС Китаю відреагувало на візит Путіна до КНДР

Представник МЗС Китаю прокоментував візит Путіна до КНДР. За його словами, прагнення Кремля щодо покращення відносин з Пхеньяном є нормальним явищем.

У середу, 19 червня, російський ватажок провів особисті переговори з Кім Чен Ином. Міністерство закордонних справ Китаю констатувало, що Москва та Північна Корея потребують обміну думками, – інформує 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Дивіться також Путін вперше за 24 роки прибув у КНДР, його зустрів Кім Чен Ин

Що каже Китай про візит Путін до КНДР

Власне, представник китайського МЗС Лінь Цзянь зазначив, що обміни думками на високому рівні стосуються двосторонніх домовленостей між Росією та КНДР. Він назвав їх суверенними державами.

КНДР і Росія, як дружні сусіди, мають нормальну потребу в обмінах, співробітництві та розвитку відносин. Обміни думками на високому рівні належать до двосторонніх домовленостей між двома суверенними державами.

Це перший візит Путіна до Північної Кореї за останні 24 роки. За результатами діалогу тет-а-тет, що тривав близько 2 годин, диктатори КНДР та Росії підписали Договір про всеосяжне стратегічне партнерство.

Кім Чен Ин підтримав агресію Росії проти України. Водночас Владімір Путін уже встиг зробити чимало цинічних заяв, зокрема: