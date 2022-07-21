Замість Coca-Cola росіян поїтимуть іван-чаєм: путіну привиділась отрута

владімір путін вигадав новий спосіб скоротити населення росії. Вочевидь, шалених втрат на війні з Україною йому недостатньо.

Компанія Coca-Cola прийняла рішення піти з російського ринку та не підтримувати окупантів. російський диктатор владімір путін вирішив скористатися нагодою та познущатися з росіян у ще один спосіб.

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"Імпортозамінник" Coca-Cola

росіяни дуже стрімко віддаляються від цивілізованого світу та рухаються в сторону Середньовіччя. Самих росіян це тішить так сильно, що вони навіть готові ризикувати життям та пити пійло місцевих виробників, як взявся рекламувати сам путін.

російський диктатор зібрався видати указ, згідно з яким доручить міністру сільського господарства замінити Coca-Cola якимось "іван-чаєм", пити який не додумалася б жодна адекватна людина.

Справді, іван-чай, напевно корисніший, ніж якась Coca-Cola, там одна хімія,

– вирішив похвалити Путін той страшний трунок.

Що ж, російським окупантам варто звикати до незрозумілих відварів та іншої сумнівної продукції, на виробництво якої здатні лише російські підприємства. Смак росії має завдавати страждань, і громадяни країни-терориста взялися за виконання цього завдання з неабияким натхненням.

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