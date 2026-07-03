За черговим "сплеском духовності" криється системна робота з мілітаризації всієї російської освітньої системи – від дитячих садків до вишів. Натхненником цього процесу є особисто Володимир Путін. Так, уже в перший рік повномасштабної війни за його ініціативи було створено молодіжний проєкт "Рух перших". Про це пише Юрій Федоренко.

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Стратегічний намір Росії – воювати десятиліттями

У межах цього проєкту дітей і молодь залучають до допомоги російським окупаційним військам: плетіння маскувальних сіток, виготовлення окопних свічок тощо. Діти також відпрацьовують навички поводження зі зброєю та надання домедичної допомоги.

У 2023 році на цей рух виділили понад 250 мільйонів доларів, а наступного – ще більше: майже 280 мільйонів. За півтора року існування кількість учасників зросла майже до 5 мільйонів, з яких понад 340 тисяч – діти з тимчасово окупованих територій України.

Станом на сьогодні відділення "Руху перших" є майже в кожній громаді Росії, а кожен освітній заклад може створювати первинні осередки руху. Організація активно мотивує до вступу: надає фінансування для "творчих ініціатив", роздає рюкзаки, зошити, путівки на подорожі. В умовах загального зубожіння населення такі "бонуси" стають серйозним стимулом. Немає сумнівів, що попри економічну кризу фінансування цього проєкту не лише не припиниться, а й зростатиме. А отже, зростатиме і кількість мілітаризованих "піонерів".

До "Руху перших" інтегровано ще одну структуру, яку не випадково називають "путлер'югендом", а саме військово-патріотичну організацію "Юнармія", створену у 2016 році. Туди набирають дітей віком від 8 до 18 років. Вони проходять фізичну, тактичну та стройову підготовку, вчаться користуватися зброєю і стріляти.

Цього року на "Юнармію" виділили рекордну суму – майже 17 мільйонів доларів. На початок 2026 року до цієї структури входило близько 2 мільйонів дітей, з них понад 44 тисячі – з тимчасово окупованих територій України.

Чому нас мають непокоїти ці "інфантильні мілітаристи" на болотах? Тому що це пряма ознака стратегічного наміру режиму воювати десятиліттями. Як російський ВПК штампує техніку, так освітні інституції штампують майбутнє гарматне м'ясо. Це ще одна, дуже промовиста відповідь на питання: чи хоче Кремль миру?

Ні. Він хоче війни – і готується до "вічної війни". Але є нюанс: він не може собі цього дозволити. З великою ймовірністю, сьогоднішні "юнармійці" дорослішатимуть уже в країні, яка матиме іншу назву, ніж "Російська Федерація". Для когось це буде Татарстан, для когось – Башкортостан, для когось – республіка Саха. У цих дітей з'явиться шанс стати нормальними громадянами.

Крах злочинного режиму у Росії означатиме безпеку для України і шанс на людське життя для десятків поневолених народів. Щодня і щоночі ми працюємо над цим, не збавляючи темпу. Слава Україні!