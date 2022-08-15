путін у стані повного божевілля, – Піонтковський про вихваляння російською зброєю

російський диктатор владімір путін 15 серпня виступив на відкритті форуму "Армія-2022" у Підмосков'ї з черговими абсурдними заявами.

путін зганьбився своїми вихваляннями

Попри те, що російська армія щодня втрачає десятки одиниць техніки та сотні військових, путін почав вихвалятися "найкращою зброєю" та сказав, що готовий забезпечити нею своїх "чисельних союзників та партнерів". Це для 24 каналу прокоментував російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський.

Зверніть увагу Мінус заступники пригожина та 100 вагнерівців-керівників, – Гайдай про вибухи у Попасній

Це показує, що він (путін – 24 канал) уже перебуває у стані повного божевілля. Він, мабуть, усвідомлює дупу, в якій опинився, і витісняє її абсолютно божевільними фразами,

– вважає він.

Піонтковський підкреслив, що російський президент ще не опускався до такого рівня, як зараз, коли хизувався своїм озброєнням та пропонував його представникам африканських країн. Він запевняв їх, що російська зброя "на десятиліття перевершує західні зразки" у той час, як ще зовсім недавно випрошував безпілотники то у Туреччини, то в Ірану.

Піонтковський прокоментував вихваляння путіна: дивіться відео

Втрати росії у війні проти України

Скільки б російський диктатор не вихвалявся своєю зброєю, а українські захисники вправно нищать її щодня. Так, станом на ранок 15 серпня, на додачу до 43 750 військових, з початку повномасштабної війни росія втратила: