Путін використав 2/3 бойової потужності Росії, ​накопиченої для нападу, – ЗМІ

Росія використала вже більшість бойової потужності, яку накопичила для вторгнення в Україну.

Про це повідомляють американські ЗМІ. Там посилаються на заяву високопоставленого представника міністерства оборони США.

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Скільки ракет вже випустили окупанти

За оцінками американського відомства, від початку нападу на Україну держава-агресорка запустила вже "понад 320 ракет". Більшість з них, стверджують там, це "балістичні ракети малої дальності".

Це, як і раніше, означає, що він все ще має третину за межами України, що важливо,

– підкреслив посадовець.

Зазначимо, напередодні у Пентагоні заявили, що Росія просувається територією України повільніше, аніж раніше цього очікували в Кремлі.

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