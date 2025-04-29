Плювок в обличчя Трампу: Кремль вдався до хитрощів у питанні досягнення миру
- Росія висунула 6 вимог для мирного врегулювання в Україні.
- Кремль може поступитися деякими з них, щоб вимагати взаємних "поступок".
Росія почала слідувати стилю ведення переговорів, який властивий президенту США Дональду Трампу. У російському МЗС висунули кілька вимог для врегулювання ситуації щодо України.
Як пояснив в етері 24 Каналу політолог Ігор Рейтерович, Кремль, імовірно, навмисне включив до списку кілька пунктів, аби потім мати можливість "поступитися" ними в обмін на поступки з боку України та США.
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Росія перейняла тактику Трампа
За словами політолога, Дональд Трамп – політик, який живе у своєму світі. Останні роки він діє за простим принципом, який добре описаний у фільмі "Учень": незалежно від обставин, завжди стверджуй, що ти перемагаєш. Навіть якщо ситуація катастрофічна – не визнавай поразки, демонструй впевненість і контроль. Саме таку модель Трамп послідовно реалізує у своїй політиці.
У президента США досі зберігається ілюзія, що він зможе домовитися з Владіміром Путіним. Проте ще на початку його президентської каденції Рейтерович попереджав: Росія рано чи пізно "кине" Трампа, і зробить це брутально. Сьогодні вже спостерігаються перші ознаки цього процесу. Риторика Москви, особливо у виконанні глави МЗС Сєргєя Лаврова – це плювок в обличчя Трампу.
Росія перейняла стиль Трампа,
– зазначив Ігор Рейтерович.
Москва висуває 6 вимог для мирного врегулювання в Україні, остання з яких – відверто антиамериканська та спрямована проти НАТО. Втім, потім Кремль може схитрувати: відкинути декілька пунктів, назвавши це "поступкою", і вимагати взаємної відповіді. Фактично, Росія почала грати з Трампом тими ж картами, якими він грав із нею.
Питання в тому, хто грає краще. Попри все, я вважаю, що краще грає Трамп, принаймні, на ситуативному етапі,
– підкреслив політолог.
Його емоційність, нестриманість і схильність до радикальних рішень можуть обернутися проти Кремля. Якщо він остаточно усвідомить, що Росія його просто використала, – реакція може бути жорсткою. У Трампа не залишиться іншого вибору, окрім як серйозно вдарити по Москві.
І тут виникає ще один момент. Якщо Трамп ухвалить рішення призупинити участь США в угоді, Україна має зробити все можливе, щоб сформувати в американського лідера чітке розуміння: винен у цьому Путін. Саме через нього Трамп не отримав Нобелівську премію миру. Є конкретна людина та країна, які стоять за провалом.
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Якщо вдасться цього досягти, реакція Трампа може трансформуватись у посилену підтримку України, або навіть у більш рішучі кроки проти Росії.
Які умови висунув Лавров
- відмови України від вступу до НАТО та підтвердження нейтрального та позаблокового статусу країни;
- подолання наслідків путчу у лютому 2014 року, включаючи його дії щодо законодавчого та фізичного винищення всього російського – мови, ЗМІ, культури, традицій, канонічного православ'я;
- міжнародне визнання Криму, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей російськими;
- демілітаризація та денацифікація України;
- скасування санкцій проти Росії та повернення заморожених російських активів;
- надання надійних гарантій безпеки Росії від загроз, які створюються ворожою діяльністю НАТО, ЄС та їх окремих держав-членів на західних кордонах.