В архіві Міністерства закордонних справ Німеччини знайшли доказ того, що Володимир Путін не визнавав кордонів Росії, які були визначені після розпалу СРСР. Очільник Кремля прагнув більшого.

Генеральний консул Німеччини в Санкт-Петербурзі зазначав, що Путін 14 січня 1994 року "з особливим наголосом" повторив те, що вже раніше йому говорив: "Крим, східна Україна і північний Казахстан – принаймні ці землі – ніколи не були для Росії закордоном, а завжди були частиною російської території", передає 24 Канал із посиланням на Der Spiegel.

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Як Путін ще на початку 1990-их не приховував свої імперські амбіції?

"Жодному росіянину не можна пояснити, що тепер це закордон для них" – додав Путін. Він сказав німецькому генконсулу, що, мовляв, німцям важко зрозуміти національне почуття росіян. Запис цієї розмови міститься у виданні, яке підготував Інститут сучасної історії.

На той час Путін був заступником мера Санкт-Петербурга і вважався реформатором.

В Україні тоді проживало понад десять мільйонів, а в Казахстані близько мільйона росіян. Путін зазначив, що "проблем немає", якщо їхнє економічне та соціальне становище задовільне. Але, мовляв, це не так – і саме це, на думку диктатора, призводить до популярності Володимира Жириновського, правопопулістського політика. Тому, за його словами, Захід "помиляється, якщо вважає проявом російського імперіалізму те, що насправді є лише виправданим захистом російських інтересів".

До слова, в ISW пояснили, на що розраховують росіяни, відкинувши ультиматум Трампа. Вони сподіваються змусити президента США відмовитися від свого дедлайну заради нормалізації двосторонніх відносин і поглиблення співробітництва.