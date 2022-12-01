"Мають врости в російську реальність": Путін виступив з новими маразматичними заявами про війну

Російський диктатор Владімір Путін виступив на конгресі молодих вчених. Замість розмов про науку, диктатор вирішив знову наговорити маячні про війну.

Нові заяви диктатора цитують російські ЗМІ, повідомляє 24 канал. Путін вирішив поговорити про "інтеграцію" тимчасово окупованих територій у склад Росії.

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Що там знову наговорив Путін

За словами диктатора, тимчасово окуповані території України повинні "врости в російську реальність" і буцімто "відчути переваги" від життя в Росії. Мабуть, перевагами є життя в окупації, фільтрації, відсутність комунікації та свободи слова тощо.

Путін цинічно заявив, що мешканці тимчасово окупованих територій нібито є "російськими", тому країна-окупант повинна "інтегрувати ці регіони у своє наукове поле". Для цього диктатор пропонує проводити "роботу з людьми". Мовою Кремля це проведення фільтрації та репресій, залякування мирних мешканців захоплених територій.

А ще диктатор заявив, що 1 грудня повинна завершитися демобілізація студентів на аспірантів з тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини. Та ні в кого не виникло питань, чому їх змусили воювати за "рускій мір". Та й зважаючи на те, наскільки далекий Путін від реальності, ця заява, найімовірніше, є брехнею.

Цікаво, що диктатор вирішив заявити про необхідність продовження навчання студентів, вивезених з правобережжя Херсонської області. Однак про поразку в Херсоні Путін вирішив змовчати і навіть нічого не зміг придумати для виправдання цього. Не те що б хтось в Україні чи у світі повірив у такі заяви, але ситуація показова – диктатор воліє взагалі обходити тему поразки на Херсонщині як і те, що окупанти з лівого берега щодня атакують житлові квартали міста.

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