"Повага, рівність та зміни на краще": Путін виступив перед молоддю з потоком ганебних заяв

Кремлівський диктатор Владімір Путін вирішив записати звернення до першого російського з'їзду дітей та молоді. Очільник Кремля вирішив заговорити про "повагу" та "рівність".

Російський диктатор назвав міжнародну ізоляцію країни "змінами на краще". Відео виступу Путіна публікують російські ЗМІ, повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу Путін із Лукашенком обговорять участь Білорусі в операції на суходолі, – Наєв

Що там знову наговорив диктатор

Путін цинічно заявив, що зараз змінюється увесь світ. Безумовно, російська агресія проти України та людства змінює наш світ, але точно не так, як собі уявляє диктатор. За його словами, ці зміни будуть на краще. Ну якщо він про те, що світ стає єдиним та сильним – правда, але у цьому світі Росія ізольована від цивілізованого світу масштабними пакетами санкцій.

А потім диктатора "понесло" – він заявив, що "відкритість, принциповість та рішучість" Росії зможуть "змінити світ на краще". І найгірше у цьому всьому те, що Путін уточнив, про що він. За його словами, Росія нібито зробить світ, де: