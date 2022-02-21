Путін виступив на Радбезі щодо "визнання" бойовиків на Донбасі: головне

Президент держави-агресорки Володимир Путін 21 лютого скликав засідання Ради безпеки Росії, на якому оговорював зі своїм урядом ймовірну "легітимізацію" бойовиків на Донбасі.

Путін озвучував пропагандистську маячню про "українську третю каральну операцію на Донбасі". Це при тому, що цивільну інфраструктуру обстрілюють саме російські найманці.

До речі Нараду радбезу в Путіна, ймовірно, транслюють у записі з 5-годинним запізненням

Путін торочив про "загрозу" прийняття України в НАТО

Також кремлівський політик у своїй промові говорив про "загрозу" прийняття України в НАТО, бо, мовляв, тоді Київ може "відвойовувати" окупований Крим.

За словами Путіна, президент США Джо Байден сказав йому, нібито Україну не мають наміру приймати в НАТО "завтра". Очільник Кремля каже про можливий мораторій щодо цього питання. Хоча міністр закордонних справ Сергій Лавров потім визнав: щодо політики "відчинених дверей НАТО" Захід непорушний.

Також Путін стверджував, що президент Франції Еммануель Макрон говорив йому, мовляв, в американській позиції щодо України є зміни, але не сказав які саме.

Україну звинувачував у невиконанні "Мінська"

За словами Путіна, Росія конфронтації не хоче. Вона нібито дбає про власну безпеку. Крім того, кремлівський політик заявив, що Україна не хоче виконувати мінські угоди. Хоча слід зауважити, що саме Росія збирається "легітимізувати" бойовиків, що є прямим порушенням домовленостей.

Також Путін як завжди цинічно назвав Революцію Гідності "держпереворотом". Він сказав, що Росія "робила все для миру". Нагадаємо, що саме Росія у 2014 році окупувала Крим та розв'язала війну на Донбасі.

У Путіна заговорили про "приєднання Донбасу"

Заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак під час свого виступу запитав, чи хоче Путін дізнатись його думку щодо "приєднання Донбасу".

Володимире Володимировичу, це тут чи потім? Я хотів просто відповісти на питання щодо – приєднувати чи не приєднувати Донбас?

– сказав Козак.

Путін дещо "зам'явся", почувши таке питання. Він зупинив Козака, зауваживши, що варто обмежитись лише виступом.

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