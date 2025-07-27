Путін на день флоту зупинив лімузин та вийшов до людей – уперше з жовтня 2024-го

27 липня Путін вирішив поспілкуватися з "простими росіянами". Це сталося на день військово-морського флоту Росії. Журналісти звернули увагу, що диктатор не "світився" на тлі натовпу з жовтня минулого року.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Агентство".

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"Живіть довго": що говорили люди Путіну 27 липня 2025?

Господар Кремля їхав Петербургом із будівлі адміралтейства, де він звернувся до учасників навчань "Липневий шторм". Але зупинив кортеж на Двірцевій площі, тобто в центрі міста.

В останні роки він нерідко виходив до людей після подій, які кидали виклик його владі, наприклад, заколоту Євгена Пригожина. Цього разу Путін вийшов до людей після посилення обстрілів дронами міст центральної Росії,

– звернули увагу журналісти.

Також можна припустити, що таким чином Путін хотів відволікти громадськість від того, що морський парад у Росії скасували – уперше з 2017 року. Кумедно, та він навіть "пройшов по Неві на катері, як під час параду".

Офіційні ЗМІ виклали кадри спілкування Путіна та чоловіка з військово-морським прапором СРСР. Той закликав "берегти Росію і себе" та "боротися з фашистами".

Спілкування із президентом чоловік завершив словами: "Все, тепер можу померти спокійно". На інших відео чути, як жінка кричить Путіну: "Ми вас любимо. Живіть довго. Хай живе Путін!" Після цього натовп починає скандувати прізвище президента,

– розповіли журналісти.

На відео помітно, як Путіна і "моряка" щільно оточили охоронці.

Путін спілкується з росіянами 27 липня: дивіться відео

Також цього дня Путін отримав нагороду від Патрушева – "За вірність російському флоту". Це вже традиція, оскільки торік нагороду вручав патріарх Кирило.