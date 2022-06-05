Путін вкотре довів, що веде росіян до пекла

Дід війни, повелитель бункера Володимир Путін, точніше нацист Путін, давно якось не з'являвся на публіці й не розмірковував на тему, що "спеціальна воєнна операція", тобто війна з Україною, йде у нього за планом.

Куди подівся Путін

Взагалі якось він почав уникати людей. З'явилася маса публікацій на тему, що Путін вирушив на лікареньку, що йому там щось прооперують, виріжуть або пришиють. Звичайно, хотілося б, щоб йому трішки підправили мозок.

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Війна за минуле приведе росіян у пекло

Але з великою ймовірністю всі ці повідомлення спрямовані на те, щоб пояснити самим росіянам, що цар ваш ку-ку, збожеволів, перетворився сам на мстивого маніяка і перетворює на мстивих маніяків росіян. А нам, українцям, випала історична місія – мстивих маніяків вилікувати.

Цікаво, що Путін справді відмовчується. Іноді когось вітає, на кшталт прикордонників, і каже, що "ми дамо бій бандерівцям". Ідіот! Просто ідіот!

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Тому що пам'ятники Степану Андрійовичу у нас, звичайно ж, стоять у багатьох містах, але ця війна з якимись історичними минулими сюжетами – вона дивна. Тобто будувати на цьому сучасну Росію (на минулому) – так, це тільки для тих, хто збирається до пекла.

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