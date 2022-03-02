Путін вкрай розгніваний санкціями у відповідь на війну, – СNN
Джерело:СNN
Путін не очікував, що санкції на його терор будуть настільки важкими. Агресор гнівається зі свого бункера.
Про це пишуть американські ЗМІ, посилаючись на дані розвідки.
До теми Ці санкції коштуватимуть і нам, але це ціна, яку ми повинні заплатити за майбутнє, – Мішель
Американські спецслужби дізнались: Путін відчув, що санкції Заходу загострили ситуацію більше, ніж він очікував.
Путін вкрай розгніваний санкціями у відповідь на війну в Україні,
– стверджують ЗМІ.
За день Росія збідніла вдвічі
Оскільки Захід наклав на Росію потужні санкції, країна стала фактично вигнанцем у світі. Лише за день країна збідніла вдвічі: обвалився рубль та акції російських компаній. Згодом ситуація тільки погіршуватиметься.
Які обмеження наклали:
- Блокування експорту технологій,
- Санкції на найбільші російські банки;
- Санкції проти еліти, зокрема й проти Путіна та Лаврова;
- Санкцій проти найбільших компаній та уряду: вони не можуть залучати інвестиції за кордоном;
- Заморожені 40% золотовалютних резервів;
- Будь-які операції з Центробанком заборонені.