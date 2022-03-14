Путін власноруч знищив багатовікову кремлівську п'яту колону в Україні
Джерело:фейсбук Тетяни Даниленко
Дай Боже нам звичайно вистояти, але за підсумками всього ми станемо як Ізраїль. Де боротьба за власну державу – питання життя і смерті, а не політики.
У нас зникне поняття "проукраїнських" і "проросійських" публічних діячів. Путін власними руками знищив багатовікову кремлівську п'яту колону в Україні.
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П'ята колона в Україні знищена
Для неї тут тепер випалене поле. Від Харкова до Ужгорода кожному вже ясно, що Росія – зло із зол.
Міста, які самі себе вважали невиправно ватними, відчайдушно б'ються за Україну як семижильні.
Путін власноруч знищив п'яту колону в Україні / Фото Getty Images
Актуально Лінія між добром і злом ще ніколи не була яснішою
Ціна державності вперше в історії очевидна кожному українцю. Головне – вистояти.
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