Путін – воєнний злочинець, – Ахметов вперше висловився про війну

Рінат Ахметов висловив свою позицію щодо війни, яку Росія розпочала в Україні. Олігарх назвав Володимира Путіна "воєнним злочинцем".

Ахметов висловився щодо війни

Олігарх публічно назвав Росію державою-агресоркою. Він зазначив, що Україна ніколи ні на кого не нападала.

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Росія – країна-агресор, а Путін – воєнний злочинець. Тому що Україна завжди була мирною країною і ніколи ні на кого не нападала. А сьогодні в нашій країні руйнують селища, міста та інфраструктуру, гинуть і страждають мирні люди,

– сказав Ахметов.

Він зазначив, що розірвав усі контакти свого бізнесу з Росією. Контроль над бізнесом втрачений. Олігарх каже, що немає у державі-агресорці жодних інтересів та активів.

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