Путін вперше за три роки прилетів до Мінська: його вже зустрів Лукашенко

19 грудня Владімір Путін зустрінеться з Олександром Лукашенком. Борт російського диктатора вже увійшов у повітряний простір Білорусі.

За попередніми даними, Путін летів до Мінська на RA-96022. Про це пишуть місцеві телеграм-канали, інформує 24 канал.

Важливо До Білорусі "кличуть" війну, – політолог назвав план Путіна щодо Лукашенка

Путін прилетів до Білорусі

Спочатку повідомлялося, що до повітряного простору Білорусі увійшов Іл-96-300ПУ з реєстраційним номером RA-96022. Борт вилетів із Санкт-Петербурга. Номер рейсу – RSD111.

ЗМІ припускали, що для конспірації з московського аеропорту "Внуково" було піднято було піднято відразу три урядові борти, на яких літає Путін: RA-96022, RA-96014 і RA-96020.

О 15:30 за місцевим часом повідомили, що у національному аеропорту "Мінськ" приземлився Іл-96-300ПУ з реєстраційним номером RA-96022. Саме цим літаком до Мінська прилетів Путін, якого особисто зустрів Лукашенко.



Путін прилетів до Мінська / карта з місцевих телеграм-каналів

До речі, ЗМІ кажуть, що борт Путіна супроводжував винищувач, який було піднято з аеродрому в Барановичах. Крім того, приблизно в цей же час з аеродрому в Мачулищах злетів гелікоптер Мі-8 ВПС РБ, помічений у напрямку до національного аеропорту "Мінськ".

Путін прилетів до Білорусі: дивіться відео



Путін вже у Білорусі / фото "Пул первого"



Лукашенко зустрів Путіна / фото "Пул первого"

Про що раніше говорили Путін та Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 2 грудня провів телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним. Вони обговорили:

міжнародний порядок денний та обстановку, координацію спільних дій;

порядок денний майбутнього в Киргизії саміту Євразійського економічного союзу;

Також вони домовилися протягом року організувати та провести Конгрес молодих вчених Білорусії та Росії.

Нагадаємо, в американському Інституті з вивчення війни (ISW) вважають, що російське вторгнення з Білорусі наразі не є неминучим. Аналітики посилаються на зведення Генштабу ЗСУ з 1 до 15 грудня, в яких стверджується, що росіяни не сформували в Білорусі ударні групи, необхідних для нападу на Північ України.