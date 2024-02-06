У Росії – руйнівні процеси: як це пов'язано з орденом, яким Путін нагородив Володіна

Спікер російської держдуми В'ячеслав Володін, у день свого 60-річчя, отримав орден від Владіміра Путіна. Це нагорода за нібито великий вклад у розвиток країни, парламентаризму та багатолітню роботу.

Свого часу Адольф Гітлер також роздавав ордени, щоб якось компенсувати негативний настрій серед людей. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков, додавши, що чим гіршою була ситуація на фронті, тим більше нагород видавав Гітлер.

Читайте також Слідами Сталіна: за що в Росії садять фізиків у справі про "гіперзвук" і до чого тут "Кинджали"

Репресивна машина працює

Володін отримав чергову нагороду за лояльність та прислуговування Путіну. Очевидно, що діяльність таких політиків завдає величезної шкоди самій країні-агресорці.

Руйнівні процеси, які відбуваються всередині Росії, матимуть ще серйозніші наслідки від режиму Путіна, ніж зараз має Україна, бо вона відновиться, стане частиною НАТО, ЄС, цивілізованого світу. А що буде з Росією ми поки не знаємо,

– підкреслив російський опозиціонер.

Тож сьогодні Путін намагається знищити не тільки Україну. У нього також добре вдається робити це з Росією.

Чому Володін говорив, що Росія існує доти, доки є Путін

Для спікера думи все так і є, бо якщо зникне російський диктатор, то найкраще, що чекає Володіна – суд в Гаазі. Він це прекрасно розуміє, тому висловив таку думку. Щобільше, його нагородили орденом одразу після того, як дума підтримала законопроєкт про конфіскацію майна. Фактично ним запускають масові репресії, які вже ширяться Росією.

Зараз буде абсолютне беззаконня й неважливо – "свої" чи "чужі". Система вже не зупиниться, репресивна машина почне з'їдати всіх підряд – це те, що чекає на всіх росіян,

– наголосив Геннадій Гудков.

Він додав, що у спікера російської держдуми справді був талант управлінця, адміністратора, але він направив його на те, щоб показати найвищу міру лояльності Путіну. Такий настрій у всієї політичної верхівки Кремля – вони мають щодня доводити, що віддані диктаторові.

Що відбувається в Росії: актуальні новини