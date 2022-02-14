Путін все ще не ухвалив остаточне рішення щодо вторгнення, – Держдеп США

У Держдепі США заявили, що Володимир Путін ще не ухвалив остаточне рішення щодо початку широкомасштабного наступу в Україні. Саме тому є можливість вирішити ситуацію дипломатично.

Відповідну заяву Прайс зробив, посилаючись на дані американської розвідки. Це трапилось 14 лютого.

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Держдеп США заявив, що Путін ще не ухвалив рішення

Речник Державного департаменту США Нед Прайс наголосив, що офіційні особи Штатів не говорили офіційно щодо планів Путіна.

Ми не заявляли, що президент Путін ухвалив остаточне рішення починати широкомасштабний наступ в Україні. Тому ми і кажемо, що залишається незначна можливість розв'язати цю ситуацію через дипломатичні перемовини,

– пояснив Прайс.

Речник заявив, що наразі дії Кремля свідчать про те, що вони планують широкомасштабне вторгнення в Україну. Адже російська сторона продовжує зосереджувати військових та техніку біля українських кордонів.

Нед Прайс сказав, що діалог можна почати тоді, коли Росія почне деескалацію. Під цим терміном речник розуміє відведення військ від українських кордонів.

Речник пояснив, що адміністрація США ділиться даними із союзниками та партнерами, зокрема й Україною. Ба більше, за даними розвідки США, Росія:

завозить більше ракетних комплексів й артилерії до українських кордонів;

поставила їх у бойову позицію, тож вони готові до застосування в бойових діях.

Ймовірний напад Росії на Україну: останні новини

Росія та Білорусь з 10 по 20 лютого проводить військові навчання. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що частина навчань вже завершилась, а частина – триває.

14 лютого Міністр оборони України Олексій Резніков за результатами переговорів з білоруським колегою Віктором Хреніним домовився про взаємну присутність військових аташе на навчаннях.

ЗМІ написали, що 16 лютого Росія може напасти. Проте секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що наразі не вбачає, що широкомасштабний наступ Росії може відбуватись 16 чи 17 числа.

14 лютого Володимир Зеленський підписав указ про оголошення 16 лютого Днем єднання. Також президент доручив Кабміну підвищити грошове забезпечення військовим, прикордонникам та нацгвардійцям.

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