Путіну прийде кінець від рук його "друзів": Бен Ходжес назвав два ключові фактори

Владіміра Путіна можуть усунути з кремлівського престолу. Таку думку висловив Бен Ходжес. Офіцер назвав вирішальні умови, через які диктатор втратить владу.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну низка держав Заходу запровадила санкції проти російських олігархів, які мають зв'язки з Кремлем. Багатії з країни-агресорки позбулися можливості подорожувати. Крім того, вони втратили великі кошти через заморожування їхніх активів за кордоном.

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Що покладе край владі Путіна

Колишній командувач армією США генерал-лейтенант Бен Ходжес каже, що ці санкції, які діють і сьогодні, можуть стати ключовим фактором у знищенні влади Путіна, оскільки магнати дедалі більше продовжують страждати від обмежень, накладених на них та їхні статки. Це впливає на їхню лояльність до Кремля.

У якийсь момент вони скажуть: "Я не можу відвідати свою коханку на Адріатиці. Я більше не можу відправляти своїх дітей до школи в Лондон чи Стенфорд. Тоді я думаю, що потенційно щось станеться,

– припустив військовий.

Ключовим способом, у який Захід може перемогти росіян у їхній війні проти України, є ізоляція їх від решти світу, впевнений Ходжес.

Санкції проти олігархів розглядалися як розумний прийом, щоб підштовхнути деяких із них до боротьби з Кремлем. Однак сотні вирішили підтримати агресію Путіна.

Ходжес вважає, що настав час продовжувати тиск на Росію та її багатих і впливових осіб.

Ми повинні дипломатично, економічно, політично та військово ізолювати Росію від решти світу. Тоді нам потрібно карати їх кожного разу, коли вони щось роблять,

– наголосив військовий.

За його словами, поразка Росії повинна бути "нашою стратегічною метою", для досягнення якої потрібно зробити усе необхідне.

Ще одним шляхом, який змусить крісло під Путіном хитатися, є збурення проти нього власних громадян.

У березні Путін набрав 87 відсотків голосів на президентських виборах. Втім, якщо довіра до їхнього довгострокового лідера починає зникати, зміни можуть швидко відбутися.

Росіяни повинні вирішити, коли їм достатньо. Ви справді не бачите протестів на вулицях Росії, як це було в Мінську в Білорусі або навіть у столиці Ірану Тегерані. Такого ви не побачите в Росії. І я думаю, що в якийсь момент це зміниться. Я не знаю, коли вони нарешті зламаються,

– сказав Ходжес.

До слова, за місяць наступу у Курській області Україна захопила більше територій, ніж Росія за майже рік наступу на Сході.