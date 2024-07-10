Чому Путін втратив одного зі своїх генералів: оперативне зведення від Світана

У Москві загадково помер чиновник Міноборони, який був підлеглим заарештованого заступника ексміністра оборони РФ Сергія Шойгу. Відомо, що він курував дуже потужні фінансові потоки.

В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан припустив причини раптової загибелі генерала.

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Смерть російського генерала

За його словами, міністерство оборони, особливо у воюючій країні, – це дуже великі гроші. Оскільки на ньому лежить закупка, виробництво, постачання військової продукції.

У росіян також ледь не весь оборонний бюджет проходить через міністерство оборони – це сотні мільярдів рублів. Відповідно вони "прилипають" до всіх рук,

– пояснив військовий експерт.

Він додав, що, коли починаються перевірки, то інколи люди, йдучи на роботу, "забувають" як дихати й помирають. Така біда трапляється особливо з тими, хто був у "ланцюзі". Й для того, щоб розірвати певні доказові бази, люди "забувають" як дихати. Скоріш за все, з цим генералом це й трапилося.

Атака на аеродром Ахтубінськ

Завдяки спільній операції СБУ та ГУР виникла пожежа на військовому аеродромі Ахтубінськ в Астраханській області Росії.

Військовий експерт пояснив, що на цьому аеродромі протягом всього його існування базувалося багато підрозділів російської авіації, а також деякі управлінські структури.

"Зараз же вони розташували на цьому аеродромі декілька літаків, включно із Су-57. Недавно наше ГУР добралося до них – один відмінусували, другий пошкодили. Тобто це повторний, так званий контрольний удар", – зазначив Світан.