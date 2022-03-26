Путін вважає, що хто сильніший, той і правий, – Байден

Під час свого звернення у Варшаві 26 березня президент США Джозеф Байден зауважив, що нині Росія намагається задушити демократію. Путін старається зробити це не лише в Росії, а й в інших країнах.

Байден підкреслив, що під пропозицією етнічної солідарності Росія погрожує сусіднім країнам. Президент США назвав вчинки Путіна цинічними.

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Він зауважив, що президент Зеленський – демократично обраний президент, який є євреєм. І його сім'я рятувалась від Голокосту. А сам Путін "поставив перед собою ціль, якої не досягне".

Він (Путін – 24 канал) вважає що, хто сильніший, той правий. Але колишній президент США Авраам Лінкольн висловив кардинально протилежну точку зору, коли рятував нашу країну від громадянської війни. Він казав: "Вірмо в те, що правда робить вас сильним". Давайте знову згадаємо про це твердження, укріпимо демократію й посилимо наші дії проти автократії,

– заявив Джо Байден.

При цьому додавши, що "випробування цього моменту є випробуванням всіх часів".