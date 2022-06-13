Путін вже сам обрав сценарій власної смерті

Путін порівняв себе з Петром Першим. Тому я одразу заліз у пошуковик і забив: "Як помер Петро Перший".

Бійся своїх бажань

Виявилось, що там був цілий букет болячок – хронічний бронхіт, хронічний коліт, хронічна ниркова недостатність, сечокам'яна хвороба, хронічний гепатит, артеріальна гіпертензія, (можливо) гонорея та сифіліс.

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Путін напророкував собі такий самий кінець, як у Петра Першого / Фото Getty Images

Але найбільше мені до душі версія, що його отруїло найближче оточення (можливо, навіть дружина).

"Перед смертю сильно кричав, можливо, через розрив сечового міхура, якій міг відбутися при затримці сечі", – пише Вікіпедія. Що ж, хай буде, як Петро.

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