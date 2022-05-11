"Путін вже вср*вся", но Лукашенко сказать об этом пока страшно

Рубрика "спіймали на слові". Отже, Лукашенко. Цитату про "війна затягнулася" наведу повністю.

У Лукашенка прорізався голос

"Але я недостатньо занурений у цю проблему, щоб сказати, чи йде вона за планом, як кажуть росіяни, чи так, як я це відчуваю. Хочу ще раз наголосити, я відчуваю, що ця операція затягнулася".

А тепер друга, яку наводить сайт Держвійськпрому Білорусі: "Події, що відбуваються в Україні, наочно показують, що тільки війська, які володіють сучасною і високоефективною зброєю, засобами життєзабезпечення, паливом і продовольством, здатні вирішувати поставлені завдання".



Лукашенко поки боїться відкрито говорити про провали Путіна в Україні / Фото Getty Images

Попереду – цікаві повороти

Отже, якщо у росіян "війна затяглася", то чиї "війська здатні вирішувати поставлені завдання"? Як кажуть, розуміє все, а сказати українською (він колись говорив що є "українська кров") "Путін вже вср*вся" поки що самому страшно.

З іншого боку, якщо є таке розуміння, можемо очікувати дивовижних кульбітів – найближчі місяці будуть цікавими.

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