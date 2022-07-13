Дочка путіна у росії буде займатися імпортозаміщенням

Диктатори зазвичай наживаються на всьому, що навколо них, а народ отримує лише краплі з цього. путін в таких питаннях не став винятком.

Російські ЗМІ повідомили, що диктатор вирішив ще й одну зі своїх доньок непогано прилаштувати. Вона вже обіймає посаду глави фонду "Іннопрактика", інформує 24 канал.

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Нова посада для дочки путіна

Тепер катерина тихонова стала ще й співголовою координаційної ради з імпортозаміщення при російському союзі промисловців та підприємців.

Очолив раду голова РСПП олександр шохін.

Такий орган створили, щоб координувати діяльність РСПП з питань імпортозаміщення. Хочуть узагальнювати нібито успішні практики заміщення імпортного обладнання. Ба більше, навіть мають плани створити цифрові сервіси для підтримки імпортозаміщення та сформувати відповідні закони. Як це все збираються втілювати в умовах санкцій – невідомо. Адже досі росії самостійно не вдавалось створити нічого путнього.

тихоновій посаду запропонували на початку липня, але вона поки що не погодилась на це.

Санкції проти росії й оточення путіна

Під санкції США ще у квітні потрапили доньки володимира путіна, дружина й дочка Сергія Лаврова, а також члени Радбезу. Окрім цього, під обмеження потрапили Михайло Мішустін та Дмитро Медведєв. Санкції наклали й на "Сбербанк" та "Альфа-банк". Також США ввели заборону на нові інвестиції в Росію.

У МВС України припускали, що пересічні росіяни почнуть відчувати вплив санкцій тільки через рік. Санкції дуже важливі для стратегічної війни проти росіян, і їх треба впроваджувати швидшими темпами й у більшому обсязі.

Тому санкційний тиск проти росії продовжує посилюватись. Невдовзі державу-агресорку може сколихнути новий пакет обмежень, покликаний продовжувати її послаблення. Це може бути вже сьомий пакет, або ж продовження до шостого. У сьомому мали б ввести заборону на російський газ.

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