Путін без папірця не зміг назвати російські прикордонні регіони, що потрапили під атаки ЗСУ

Владімір Путін на тлі подій у прикордонні провів нараду у форматі відеозустрічі стосовно ситуації там, спільно з місцевими губернаторами. Однак згадати назви областей російському диктатору без папірця чомусь не вдалося.

Відповідні кадри оприлюднили російські ЗМІ та пабліки, передає 24 Канал. На відео чітко видно, як Путін "запнувся" перед тим, як назвати регіони, та заглянув у папери.

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Путін забув області, які перебувають під атаками ЗСУ

Російський диктатор Владімір Путін провів нараду стосовно ситуації у трьох прикордонних регіонах, яка сталася через два тижні після захоплення понад 1 тисячі квадратних кілометрів території Курської області та безперервних обстрілів Бєлгородської та Брянської областей.

Але згадати назви проблемних регіонів Путін одразу не зміг і йому довелося зазирнути у підготовлену доповідь.

Путін без папірця не зміг назвати російські прикордонні регіони: дивіться відео

До слова, на нараді російська влада встигла побідкатися про нібито атаку ЗСУ на Курську АЕС. Путін запевнив, що буцімто вже проінформував МАГАТЕ, тож у країні-агресорці очікують, що до атомної електростанції надішлють спеціалістів.