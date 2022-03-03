Путін заганяє вас в другий Афганістан: В МВС розповіли, як доносити інформацію знайомим з Росії

3 березня 2022 , 15:11
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Джерело:

МВС України

Не соромтеся повторювати своїм знайомим та родичам з Росії, що їхні земляки помруть на території України.

Таку пораду дав радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

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Нагадуйте ворогу про те, що він ворог 

Ви повинні весь час говорити, що ваш Путін заганяє вас в другий Афганістан. Ваші діти змушені будуть йти воювати і вони тут помруть, так само як уже кілька тисяч росіян померло на нашій землі,
– наголосив Денисенко.

Нагадаємо за тиждень війни Збройні сили України знищили майже 9 тисяч росіян

"Деморалізація росіян – наша ключова задача", – підсумував радник міністра внутрішніх справ України

Дивіться заяву пресцентру МВС України


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Автор: Юлія Бабич