Путін заганяє вас в другий Афганістан: В МВС розповіли, як доносити інформацію знайомим з Росії
3 березня 2022 , 15:11Читать новость на русском
Джерело:МВС України
Не соромтеся повторювати своїм знайомим та родичам з Росії, що їхні земляки помруть на території України.
Таку пораду дав радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.
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Ви повинні весь час говорити, що ваш Путін заганяє вас в другий Афганістан. Ваші діти змушені будуть йти воювати і вони тут помруть, так само як уже кілька тисяч росіян померло на нашій землі,
– наголосив Денисенко.
"Деморалізація росіян – наша ключова задача", – підсумував радник міністра внутрішніх справ України
Дивіться заяву пресцентру МВС України
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