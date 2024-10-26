Путін уперше згадав це слово та злякався: що стоїть за новою риторикою диктатора

Після саміту БРІКС, який відбувся 22 – 24 жовтня у Казані, російський президент обрав риторику примирення. Зокрема, Владімір Путін сказав, що Москва готова до "розумних компромісів" у російсько-українській війні.

Російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов сказав 24 Каналу, які реально можуть бути поступки з боку Росії й чому зараз російський диктатор заговорив про це.

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Чому Путін заговорив про компроміс

Аббас Галлямов зауважив, що Путін вперше згадав слово компроміс. Однак потім ніби злякався слова, яке сам вимовив, й швидко знівелював думку про компроміс. Крім того, він відмовився вдаватися до деталей, мотивуючи відсутністю "предметних переговорів" на сьогодні.

Будь-який результат має бути вигідним Росії. Він має виходити з реальності, яка складається на полі бою,

– заявив Путін.

У межах уявлення Путіна про світ й логіку, у якій функціонує Росія, будь-який компроміс це слабкість, зазначив російський опозиційний політтехнолог. Зараз бажання і наміри диктатора не збігаються з його реальними можливостями.

Через це й виникає внутрішній суперечливий дискурс, коли з одного боку, хочеться грати мускулами, а з іншого – залишки здорового глузду підштовхують до пошуку компромісу,

– мовив Галлямов.

Втім, передбачити, на які поступки врешті-решт піде російський диктатор неможливо. Адже це буде вимушений крок. З іншого боку, нескінченно воювати Росія також не зможе. Адже країні-агресору вже браку ресурсів.

"Після того, як Путін висунув свої чотири вимоги напередодні першого Глобального саміту миру, я відразу сказав, що не уявляю як він тепер відступатиме. Оскільки зміни у будь-якій з цих вимог показуватимуть його слабкість. Він сам підняв цю планку", – зазначив російський опозиційний політтехнолог.