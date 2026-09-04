Боїться за своє життя: Путін вперше вийшов з дивними заявами

Володимир Путін заявив, що Росія нібито не завдає ударів по українських органах державної влади, оскільки з керівництвом України ще доведеться домовлятися. Водночас він почав наполягати, що переговори мають відбуватися безпосередньо між Москвою та Києвом, а інші держави можуть лише допомагати цьому процесу.

Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун в ефірі 24 Каналу пояснив, що можуть означати ці нетипові для російського диктатора заяви. Він розповів, чому за словами про необхідність зберегти українське керівництво може стояти страх отримати симетричну відповідь і на які умови переговорів досі розраховує Кремль.

Путін почав говорити про необхідність переговорів

Путін зробив одразу кілька заяв, яких раніше від нього майже не звучало. Зокрема, він стверджував, що Росія нібито не б'є по українських органах державної влади, бо надалі з Києвом доведеться домовлятися, а також наголосив, що говорити між собою мають передусім Україна та Росія.

Це фактично визнання того, що Путін так переживає за своє життя, що розуміє: удари по українських урядових будівлях, Офісу Президента чи парламенту можуть спричинити абсолютно симетричну відповідь по символічних ключових будівлях і локаціях Російської Федерації,

– пояснив Джигун.

Водночас Кремль, імовірно, не відмовився від розрахунку на те, що тривалий військовий тиск зрештою змусить українську владу сісти за стіл переговорів. Така логіка залишається незмінною ще з 2022 року, хоча очікування, що Україна під тиском погодиться на російські умови, досі не справдилися.

Путін досі вважає, що після якогось етапу тиску українська влада просто буде змушена з ними говорити. А розмова на умовах капітуляції не потребує посередників – росіяни тут самостійно точно впоралися б,

– зазначив політолог.

Перспектива переговорів на умовах капітуляції України залишається нереальною. Росії не вдалося досягти навіть значної частини початкових цілей війни, тому подальші заяви Кремля про можливі домовленості радше показують, що Москва все ще намагається нав'язати Україні власне бачення завершення війни.

Джигун пояснив нетипові заяви Путіна про переговори: дивіться відео