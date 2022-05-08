Путін загрожує олігархам, – експрацівник СБУ припустив, коли еліта покінчить з ним

Російські олігархи потрапили під численні санкції Заходу через війну в Україні. Невдовзі так звана еліта може змінити свою позицію і піти проти Путіна.

Про це 24 каналу розповів експрацівник Служби безпеки України Іван Ступак. Він акцентував, що крайнім моментом у війні, після чого жодних аргументів і домовленостей вже не буде, стане застосування ядерної зброї Росією.

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Російська еліта поки не відчуває критичний тиск

"Вони (олігархи – 24 канал) бачать, що Путін несе загрозу їхньому життю, здоров'ю, їхнім яхтам, квартирам в Лондоні, будинкам в Ніцці. Він почне становити максимальну загрозу і її треба позбуватися", – сказав Іван Ступак.

Проте наразі російська еліта не відчуває настільки критичний тиск, щоб ухвалити рішення прибирати Путіна, зазначив експрацівник СБУ.

Вони "безхребетні", заробили при ньому всі свої статки, принаймні 99%. Вони стали мільярдерами. Всі ці яхти, будинки – за його допомоги,

– сказав Ступак.

Він додав, що саме у збагаченні еліта завдячує Путіну, тому не може зараз через це переступити. В російських олігархів досі є сподівання, що знайдуться аргументи, через які "всі європейці одразу здадуться і все буде так, як було".

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"Але час іде, економіка стискається, їхні можливості теж зменшуються, рахунки заарештовують", – зауважив Іван Ступак.

Поступово у російської еліти накопичиться розуміння того, що Путін – не суперстратег і тоді, можливо, вони ухвалять для рішення "закінчувати цю історію".

Тиск на російських олігархів: останні новини

Ще до початку війни Росії проти України низка російських олігархів перемістила свої яхти та літаки у Дубай. Вже після запровадження одних з найпотужніших в історії санкцій – еліта почала покидати Росію.

Путінські олігархи вже втратили колосальні статки, і це ще не кінець. Майно прибічників режиму кривавого диктатора продовжують конфісковувати на Заході.

Водночас журналіст-розслідувач видання "Bellingcat" Христо Грозєв заявив, що наразі російська еліта прагне смерті Путіна та роздумує, як йому "допомогти" у цьому.

Іван Ступак про позицію російських олігархів: дивіться відео