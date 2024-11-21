Він дуже боїться: куди зник Путін на тлі ескалації довкола України

Владімір Путін зник із публічного простору. ЗМІ помітили, що кремлівський диктатор не з'являвся на людях ще з 7 листопада 2024 року. Це може бути пов'язано із посиленням ескалації довкола України.

Посіпаки Путіна гучно заявляють про оновлену ядерну доктрину, погрожуючи всьому світу застосуванням цієї зброї. Лідер Кремля ніяк не коментує це, ймовірно, десь ховаючись. Голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова розповіла 24 Каналу, що це йому дуже притаманно.

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Путін зник

Ольга Романова припустила, що Владімір Путін ховається у бункері, адже він дуже боїться ядерної зброї.

Він так часто про неї говорив, що тепер сам через це нажаханий. І правильно, бо така загроза для нього існує,

– сказала голова благодійного фонду.

Вона вважає, що Путін у своєму бункері зараз намагається прийняти якесь рішення, однак поки невідомо, яким воно буде. Романова також нагадала, що подібне зникнення було і перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Варто зауважити, що росЗМІ повідомили, що Владімір Путін давно вже не з'являвся на публіці. Журналісти виявили невідповідності в офіційних заявах Кремля, мовиться про публікацію старих зустрічей із затримкою у кілька тижнів або навіть місяців. Про місцеперебування диктатора, ймовірно, знає лише його вузьке коло охорони.