Путін шантажує Захід війною з НАТО: Огризко розкрив, що стоїть за цим

Очільник Кремля намагається шантажувати західні країни глобальним конфліктом через можливу присутність іноземних військових. Проте невербальна поведінка диктатора та абсурдність його промов видають глибокий страх перед неминучим крахом.

Колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко розповів 24 Каналу, що під час саміту БРІКС російський правитель відзначився низкою маразматичних заяв. Він зауважив, що восьмихвилинна промова диктатора була позбавлена будь-якої логіки та здорового глузду.

Експеримент для Альянсу

Очільник Кремля вкотре маніпулював темами міжнародного права та відмовлявся визнавати суб'єктність нашої держави. Він прямо погрожував, що введення військ Північноатлантичного альянсу на українську територію означатиме пряму війну з Росією.

Я б зараз з кожної країни НАТО прислав до України по три військовослужбовці,

– сказав Володимир Огризко.

Він пояснив, що загалом це склало б близько сотні людей, яких можна було б розмістити в різних регіонах. Колишній міністр закордонних справ переконаний, що Москва ніяк би не відреагувала на такий крок, адже зараз вона здатна лише залякувати світ.

Колишній міністр закордонних справ про шантаж Путіна: відео

Мова тіла видає страх

Окрему увагу дипломат звернув на невербальну поведінку російського правителя. Постійне смикання, невпевнені рухи та плутанина в словах яскраво свідчать про його глибоку внутрішню кризу.

Це ознака того, що йому далі йти практично нема куди,

– підкреслив ексміністр.

Він додав, що без завершення агресії на бодай якихось прийнятних умовах диктатор неминуче прямуватиме в катастрофу.

До слова, на саміті БРІКС поведінка кремлівського диктатора відверто дратувала інших учасників. Зокрема, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді тиснув на нього з вимогою припинити бойові дії через глобальні проблеми з продовольством. Однак очільник Кремля регулярно звинувачує українську владу у зриві мирних переговорів. При цьому він категорично відмовляється припиняти удари по енергетиці напередодні зими.